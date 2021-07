Ashton Kutcher y Mila Kunis no bañan a sus hijos con jabón a diario

Los famosos esposos Mila Kunis, de 37 años, y Ashton Kutcher, de 43, tienen un ritual muy peculiar a la hora de bañar a sus hijos. Confesaron que solo bañan a su hija Wyatt Isabelle, de 6 años, y a su hijo Dimitri Portwood, de 4, cuando están físicamente sucios y no siempre utilizan jabón.

La controversial respuesta surgió durante su aparición en el podcast Armchair Expert, donde semanalmente los actores estadounidenses Dax Shepard y Monica Padman entrevistan a celebridades sobre “el desorden de ser humano”, así que esta vez discutieron la frecuencia con la que se bañaban. En ese momento todos estuvieron de acuerdo en que no siempre se necesita usar jabón.

“No puedo creer que esté en la minoría aquí de lavarme todo el cuerpo en la ducha. ¿Quién te enseñó a no lavarte?”, preguntó Padman, a lo que la actriz ucraniana respondió: “Yo no tenía agua caliente cuando era niña, así que no me bañaba mucho de todos modos”.