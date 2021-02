Así avanza la salud de Jorge Oñate tras cirugía en Medellín

La salud de Jorge Oñate tiene en vilo a sus familiares y fanáticos. El intérprete de éxitos vallenatos como ‘Mujer marchita’ tiene 71 años y enfrenta uno de los momentos más difíciles, tras superar el COVID-19, pues la infección le dejó graves secuelas. Luego de su traslado al hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, hasta donde llegó en un avión ambulancia, remitido desde la Clínica Cardiovascular del Cesar el pasado 24 de febrero, se conoció que Oñate permanece en la UCI, con soporte respiratorio mecánico y sedado. El Jilguero de América, como es conocido el artista, padeció pacreatitis y tuvo que ser sometido en la noche del jueves a una cirugía llamada laparotomía, para extraer líquidos de su abdomen, luego de la cual padeció una fuerte hemorragia. Su mánager, “Mono” Romero, publicó a través de sus redes sociales un mensaje pidiendo donantes de sangre y decenas de fanáticos se acercaron al hospital donde permanece Oñate a donar sangre. (Le puede interesar: Jorge Oñate fue sometido a cirugía en Medellín) En la tarde de este domingo trascendió que la hemorragia ha sido controlada poco a poco por los médicos, quienes, tras dos lavados, hallaron el origen del sangrado; la salud de Jorge Oñate, sin embargo, sigue siendo delicada. (Lea aquí: ¡Están contigo! Decenas de donantes de sangre a Jorge Oñate) Siguen pidiendo oraciones “¿Ya oraste hoy? Si no lo han hecho, les agradezco incluir la salud de mi padre, Jorge Oñate, y su sana recuperación. Dios se los multiplique por montones de bendiciones”. Ese es el mensaje que el hijo del Ruiseñor del Cesar publicó en sus redes sociales este sábado.

“Nuestra fe no disminuye, no se cae, no desfallece. Dios está ahí con él y aquí con nosotros”, remató en otra historia de Instagram.

Oñate está hospitalizado desde el 18 de enero pasado, cuando comenzó a padecer afecciones respiratorias graves. Semanas después se confirmó que sus afecciones sí habían sido originadas por el COVID-19 y, aunque superó el virus, el cantante lucha ahora contra las duras secuelas que dejó.