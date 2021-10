Así le afectó a Pipe Bueno rumor de su supuesta homosexualidad

La vida de los famosos a veces no es como la pintan en redes sociales. Así lo dejó claro Pipe Bueno.

El cantante popular, pareja de Luisa Fernanda W, aprovechó las redes para hablar de temas personales e incluso reveló las inseguridades que ha tenido en su vida. (Lea aquí: ¿Qué pasa en la relación de Luisa Fernanda y Pipe Bueno?)

Pipe comentó las veces en las que se ha sentido incomodo por los comentarios de seguidores en redes, y aunque muchos pensaron que una de estas ocasiones fue la vez en la que lo llamaron “gordo”, por su pronunciado aumento de peso, lo cierto es que el artista se divirtió con los memes y opiniones que hicieron los internautas en ese momento.

“En pandemia estuve super gordo, me acuerdo que me molestaron un resto, ¿que si estaba embarazado yo o estaba embarazada Lu? y a mi me dio fue mucha risa. (...) Eso se convirtió más bien en un reto personal y pues terminé bajando nueve kilos y medio”, mencionó.

Sin embargo, hubo otro rumor que le impactó mucho y hasta le quitaba el sueño: cuando comenzaron a decir que él era homosexual, pues apenas tenía 16 años y, aunque nunca había hablado del tema, esta vez no dudó en dar sus declaraciones al respecto.

“Nunca lo había dicho, pero sí había muy mala sensación hace muchos años, porque ahorita no pasa eso. Hace muchos años, el hombre que creía eso quería hacerme un chiste o tratar de burlarse de mí, o si un hombre fanático mío me saludaba había otros al lado hablando”, señaló.