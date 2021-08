Así luce Adamari López tras bajar de peso, contó su motivación

La conductora del programa ‘Hoy Día’, Adamari López, dejó a más de uno boquiabierto con su nuevo cambio físico que mostró en los últimos meses. De inmediato, muchos fanáticos se preguntaron si se sometió a algún procedimiento quirúrgico para lucir más delgada, a lo que ella dijo: “No me he hecho ninguna operación bariátrica, no está en mis planes hacerme operacione. Después del cáncer, que es la única operación que me hice en toda mi vida, no he estado en el hospital”.

La puertorriqueña también narró que su principal motivación para bajar esos kilitos de más, fue “enfocarme y ponerme un poco más estricta conmigo misma”. Con esto se refiere a mejorar sus hábitos de vida a través del programa Weight Watchers (WW) de la también conductora Oprah Winfrey.