Así se podrán ver los Billboard Music Awards en Colombia

La gala tendrá como anfitrión a Nick Jonas. Los artistas que están confirmados para el show son AJR, Alicia Keys, Bad Bunny, BTS, DJ Khaled ft. H.E.R. and Migos, Duran Duran, Glass Animals, Jimmy Jam & Terry Lewis with Sounds of Blackness ft. Ann Nesby, Karol G, The Weeknd, Twenty One Pilots y Doja Cat & SZA.

The Weeknd es el principal favorito gracias a sus 16 nominaciones, entre las que se incluyen Top Artist, Top Male Artist, Top 100 Artist, Top Streaming Song Artist y Top Song Sales Artist. Su álbum After Hours consiguió múltiples reconocimientos, incluyendo Top Billboard 200 Album y Top R&B Album. Además, su single Blinding Lights es opción en cinco categorías.

Otros segmentos como el premio Top Artist será disputado por Drake, Juice WRLD, Pop Smoke, Taylor Swift y The Weeknd. Para Top New Artist los nominados son Gabby Barrett, Doja Cat, Jack Harlow, Pop Smoke y Rod Wave. En Top Duo/Group la lucha será entre AC/DC, AJR, BTS, Dan + Shay y Maroon 5.

Las seis categorías latinas tendrá como nominados a Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Maluma y Ozuna, como Mejor Artista Latino; Bad Bunny, J Balvin y Ozuna, como Mejor Artista Latino Masculino; Becky G, Karol G y Rosalía, como Mejor Artista Latina Femenina; Banda MS de Sergio Lizárraga, Eslabón Armando y Los Dos Carnales, como Mejor Dúo o Grupo Latino; Anuel AA (Emmanuel), Bad Bunny (El Último Tour del Mundo), Bad Bunny (Las que no Iban a Salir), Bad Bunny (YHLQMDLG) y J Balvin (Colores), como Mejor Álbum Latino; y Bad Bunny (Yo Perreo Sola), Bad Bunny & Jhay Cortez (Dákiti), Black Eyed Peas & J Balvin (RITMO – Bad Boys for Life), Maluma & The Weeknd (Hawái) y Ozuna x Karol G x Myke Towers (Caramelo), por Mejor Canción Latina.