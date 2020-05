Así va la batalla de Hassam contra el cáncer

A mediados de agosto del año pasado, el mundo del espectáculo colombiano se estremeció luego que el humorista Gerly Hassam revelara que padecía un extraño cáncer que afectaba las células plasmáticas y que estas mismas debilitaban sus huesos. Desde ese entonces el talentoso comediante la compartido con sus millones de seguidores, cómo ha sido este fuerte proceso que lo ha puesto a prueba no solo física, sino emocionalmente. A principios de años Hassam confirmó que el tipo de cáncer que le diagnosticaron, mieloma múltiple, no tiene cura. (Lea aquí: Con alegría, Hassam reveló que está en su última radioterapia )

Ahora, el mismo exparticipante de Master Chef, le contó a todos los que han seguido su enfermedad desde las redes sociales, que tuvo su última quimiotería y a partir de allí sigue otro procedimiento, del que espera que los resultados sean favorables. “Hoy fue mi última quimio de este ciclo, viene una biopsia y dependiendo del resultado todo puede ponerse a mi favor”, escribió en la publicación que supera los 50 mil ‘Me gusta’.

Seguidamente Hassam reveló que durante su tratamiento prefirió no hacer uso de un catéter. “Durante todo el proceso no quise en catéter interno para no estar pensando en que ando enfermo! Me regañaron pero qué hago, es mi forma de enfrentar esta joda”, agregó mientras agradeció a todos sus seguidores por la energía que a diario le dan.