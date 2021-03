Así va la salud de Felipe Arias luego de segundo cateterismo

Cabe recordar que el fin de semana, la esposa del presentador compartió una foto al lado de Felipe en el hospital acompañada de un mensaje que tranquilizó a muchos. Además, el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, también aprovechó para decirle a Arias que lo esperaba pronto en el canal.

Por su parte, su hija también conmovió las redes con un emotivo mensaje dirigido a su padre. “No sabía cómo se sentía el dolor hasta apenas hace 3 días que he podido sentir tu sufrimiento. Siempre he sabido que la vida nos pone obstáculos a todos, pero alguien una vez me dijo que Dios no le da las batallas más duras a sus soldados más fuertes, Él forma a sus soldados más fuertes a través de las batallas más duras. Y con esto te puedo decir que tú con esto ya te ganaste el primer lugar”, con estas palabras inició un sentido mensaje que la hija del presentador, Sofía Arias, compartió en Instagram.

Felipe, quien lleva ya cinco días hospitalizado, es el presentador de Noticias RCN y famoso por secciones como el ‘Cazanoticias’, donde se hizo famosa la frase: “Y recuerde no se quede callado, denuncie”.

También ha sido parte de programas del mismo canal, entre ellos ‘4 Caminos’.