Bad Bunny enfrenta otra demanda por derechos de autor

Ahora, el intérprete de ‘Tití me preguntó’ se deberá enfrentar a la Corte Federal de Puerto Rico por otra demanda que le impusieron, esta vez por utilizar sin permiso un mural llamado ‘Buenos días canals’, en el video oficial de su canción ‘Ser bichote’, pues esta obra fue realizada por Pedro Torres Román, Mario Resende y Antonio Moll, tres artistas que con el mural quisieron rehabilitar espacios abandonados en Puerto Rico.

El puertorriqueño ha sido noticia en todos los aspectos de su carrera artística, pero no se ha salvado de las demandas por derechos de autor de algunas de sus canciones, pues en el pasado mes de marzo perdió la demanda por plagio impuesta por la cantante Missy Elliot. La canción ‘Safaera’ de Bunny, que fue un éxito a pesar de la cuarentena, lleva en su pista una parte de la canción ‘Get ur freak on’, un tema escrito por la misma Missy y producido por Timbaland en el año 1995. Lea aquí: Bad Bunny pierde demanda por plagiar en Safaera

La polémica surgió porque Bad Bunny decidió rodar el videoclip de su canción ‘Ser bichote’ en una cancha de baloncesto de Santurce, donde se encuentra la obra. Los demandantes presentan el mural como punto focal y pieza central del video, mostrándose en la totalidad del clip que tiene una duración de 3 minutos y 13 segundos.

Los artistas aseguran que el cantante no ha reconocido que cometió un error, no se ha disculpado, no ha dado los créditos correspondientes a los creadores de la otra y mucho menos ha dado una recompensa a los creadores de la pintura, por lo que ellos decidieron irse a las instancias legales.

“El video ‘Ser Bichote’ tuvo 9,2 millones de visualizaciones en YouTube en menos de 3 meses y alcanzó 15.422.615 millones de visualizaciones en menos de 10 meses”, dice en la demanda. Le peude interesar: La triste historia detrás de la canción “Andrea” de Bad Bunny

Pero el Conejito Malo no es el único implicado en esta demanda, también lo están Rimas Entertainment y Carritos LLC, quienes fueron los productores del video. El equipo de Bad Bunny está tratando de desestimar los cargos impuestos utilizando la ley de protección de obras arquitectónicas, ya que en una sección se le otorga protección a fotografías o videos de edificios públicamente visibles, por fuera de su en ellos hay cualquier obra pictórica.

Actualmente el video oficial de ‘Ser bichote’ no se encuentra disponible en la plataforma Youtube, hasta la fecha se desconoce las causas de su deceso de esta red social.

Este es el video por el que Bad Bunny enfrenta nuevamente una demanda por derechos de autor: