¿Bailes callejeros en plena cuarentena? Esto dijo Zaider sobre video que subió

“Debieras aprovechar que estás “pegao”, para promover lo bueno, en estos tiempos es fomentar la cultura del auto cuidado y protección, de seguro eso no te sumará al bolsillo, pero si hará que muchas personas que te sigan se concienticen de que eso es lo bueno y no esto que celebras”; “Zaider muy chevere tu disco pero esto no lo debes celebrar, qué irresponsabilidad”; “Vienes la ola, ola, ola, ola, coranavirus para la izquierda, la derecha ponte, pilas que se crece la pandemia”, son algunos de los fuertes comentarios que le hicieron a Zaider en su perfil.

¿Qué dijo Zaider?

El Universal tuvo la oportunidad de comunicarse con el equipo de Zaider, tras toda la polémica generada y conocimos de primera mano un comunicado en el que el artista agradece toda la acogida por su tema de ‘La marea’ y reconoce que se dejó llevar por la emoción, por lo que decidió publicar el polémico clip. “La última publicación de mi Instagram es de una fiesta que me enviaron en un mensaje y realmente me dio emoción ver cómo se disfrutan nuestra canción y por eso publiqué el video. Mis seguidores han sido conscientes que siempre estoy motivándolos a cuidarse y a no salir de casa, siempre y cuando sea necesario. Con esto solo quiero decirles que no hice la publicación con ninguna intención de incentivar a violentar la cuarentena, ni mucho menos para propagar que salgan a fiestas y se contagien de este renombrado virus. La hice porque mientras ustedes ven el lado negativo, yo veo como mi gente, en medio de la crisis que estamos viviendo, le saca el lado positivo a los problemas y a la vida.

Y sí, están en la calle, pero todos en las puertas de sus casas, según me dicen los amigos que me lo enviaron. Muchos sin tapabocas, también tienen razón por eso aprovecho y los invito a que se pongan la 10 a cuidar su salud y la de sus familiares.

Pero ante todo amigos, los invito a disfrutar la vida con responsabilidad, porque de este mundo solo nos llevamos lo que vivimos”, se lee en una parte del escrito, entregado por el equipo de prensa de Zaider.

El cantante de champeta enfatizó que los cartageneros debemos cuidarnos en medio del confinamiento y que incluso, él ha tratado de cumplir al máximo las órdenes de las autoridades para no contagiarse, ni contagiar a los suyos.

A continuación el polémico video de Zaider.