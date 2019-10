Bako fusiona trap y rock y crea una bomba llamada ‘Trock’

Bako, uno de los artistas más conocidos del rock colombiano, sorprende con el lanzamiento de ‘Trock’, un EP que tiene cinco sencillos donde fusiona los géneros del trap y el rock como nueva propuesta musical.

El primer sencillo se titula ‘No te necesito’ y es un proyecto innovador que lanza junto con sus productores The Vint. La canción le habla al amor más puro, el que no tiene apego. “Quiero estar contigo porque quiero, porque soy feliz, me siento cómodo, no porque te necesito”, explica Bako sobre el tema.

El video de ‘No te necesito’ es una verdadera muestra de arte, fue grabado en el centro de Bogotá. Emma Cruz, exseñorita Cundinamarca, es la bailarina responsable de darle vida a la protagonista del clip.

Este lanzamiento a diferencia de otros del artista, se ha planeado detalladamente, con el fin de lograr expandir su música y este nuevo género en otros territorios como lo es México, un mercado clave donde va a conquistar nuevos corazones.