Bancolombia responde a críticas por video de mujer en contra de Uribe

Ante las críticas de los usuarios, Bancolombia se pronunció en redes con un contundente y claro mensaje mencionando que “las opiniones personales de sus proveedores externos no representan la organización”.

En el clip se puede ver a la joven contando la felicidad que siente ante tal decisión y hasta se le escapó una que otra grosería, mientras de fondo suena el himno nacional de Colombia, sin embargo, esta acción no fue bien vista por muchos seguidores que pidieron a la entidad bancaria tomar cartas en el asunto.

Bancolombia no ha dejado de ser tendencia esta semana.

¡Hola! Las opiniones personales de nuestros proveedores externos no representan a nuestra organización. Como ha sido siempre nuestro actuar, invitamos al uso responsable de las redes sociales en el marco del respeto y la conversación constructiva. Saludos.

Pero no todos fueron negativos, pues otros manifestaron el apoyo a la libertad de expresión de Lina en sus redes y amenazaron con cambiar de entidad, si Bancolombia tomaba represalias contra la joven.

Pese a la respuesta de Bancolombia, Lina eliminó el clip y publicó un hilo en Twitter reconociendo su defecto de realizar las cosas sin pensar antes.

“Entiendo los llamados a la serenidad y a la mesura, de la que claramente no fui parte, porque entiendo que las pasiones se despiertan de todos lados y que no se construye un país distinto con apasionamientos, que es quizá justo lo que más daño nos ha hecho”, dice uno de los mensajes.

Agregó que ha sido víctima de intimidaciones en las redes sociales. “Que me van a matar, que me están buscando, que me van a acabar profesionalmente, y así... Así estamos”.