¡Bellísima!: Karol G sorprende con su outfit en París

La cantante paisa Karol G se ha convertido en una de las artistas colombianas más sonadas a nivel mundial, no solo por su música, sino porque últimamente ha sorprendido con sus cambios de look y su espectacular figura.

Además, comparte imágenes icónicas que la han convertido en un símbolo de la moda por los looks que luce y las portadas de revistas en las que ha sido protagonista en los últimos meses.

Definitivamente, Karol G es una de las artistas latinas con mayor relevancia en la industria de la música y la moda.

La cantante Karol G no deja de sorprender a sus seguidores en Instagram, esta vez no fue la excepción y compartió una serie de fotografías que dejó a más de uno con la boca abierta.

La artista paisa publicó varias fotos en la que se le vio luciendo un vestido blanco que resalta toda su figura. Además, acompañó el look con una pequeña cartera de color rojo que combinó de manera perfecta con los zapatos y en general con todo el look. Lea aquí: “La he visto esforzarse”: entrenadora de Karol G refuta rumores de cirugías