Ben Affleck culpa a su ex esposa Jennifer Garner por su alcoholismo

Durante la promoción de su nueva película ‘The Tender Bar’, el reconocido actor Ben Affleck habló sobre aspecto e su vida privada que dejaron anonadados a muchos.

Ben reveló detalles sobre su nueva relación con Jennifer López, también sobre cómo ha vivido la paternidad y lo que vivió a lado de su expareja Jennifer Garner durante su 13 años de relación.

Algunos internautas dicen que el actor ‘cruzó los límites’ al hablar sobre su ruptura con su exesposa.

El ganador de dos premios Oscar dijo durante una entrevista en el programa ‘The Howard Stern Show’ que separarse de Garner pudo ser lo mejor para él, pues si seguía con ella posiblemente seguiría bebiendo hoy en día. Le puede interesar: ¿Vale la pena volver con un ex? El caso de ‘Bennifer’ que revoluciona las redes.

“Habríamos terminado destrozándonos. Probablemente todavía seguiría bebiendo. Eso fue en parte la razón por la que empecé a beber, me sentía atrapado. Me decía: ‘no puedo irme por mis hijos, pero no soy feliz. ¿Qué hago?’ Lo que hice fue beberme una botella de whisky en el sofá, y resultó que esa no era la solución”, contó Ben Affleck.

Las redes comenzaron a explotar con comentarios sobre esta confesión que hizo el artista, pues para muchos responsabilizar a su expareja es una “idiotez” y exigieron que el hombre asumiera su responsabilidad sin culpar a otras personas.