Ben Carrillo llega a Billboard con la carta de un inmigrante

El artista centroamericano con mayor exposición durante el último año, Ben Carrillo, lleva los colores de su bandera muy en alto, no solo con sus logros musicales, sino también con su vida y su historia y en esta ocasión, la revista Billboard, uno de los medios de referencia artística, cultural y empresarial más importantes del mundo, escogió una carta escrita por el cantante, contando su propia historia, como estandarte para llevar un mensaje de esperanza y fuerza a los inmigrantes que han tenido que sufrir la violencia, la corrupción y la desigualdad en sus países y decidieron emprender un viaje peligroso, posiblemente sin retorno, persiguiendo la idea de un mejor futuro, pero lejos de casa.

Esta es la historia de Rubén Carrillo, un guatemalteco que creció en un mundo con pocas oportunidades, donde la violencia se come el futuro de cada generación que nace en estas tierras y no permite que las ganas de vivir otra vida sea una opción, pero a él esto no lo detuvo y emprendió su viaje lejos del olvido de sus gobernantes y se armó con su música para llegar al país de las oportunidades donde años después le contaría al mundo que sí se puede cumplir con los sueños. (Lea aquí: “Manipuladora”, el lanzamiento de Luis Alfonso junto a Valentino)

La carta escrita por Ben Carrillo, dada su evidente carga social, fue publicada en la sección de Cultura/Política y es considerada como “una extraordinaria historia de duro trabajo, crecimiento personal y motivación que servirá como inspiración a otros inmigrantes”.

Recientemente, Ben Carrillo hizo parte de la serie para Paramount+ “The Thalia’s Mix Tape” una serie enfocada en la evolución de la música latinoamericana contada desde el punto de vista de la estrella mundial Thalia y en la que Ben Carrillo hizo parte de un selecto grupo de músicos de la nueva generación para reimaginar y rehacer canciones que quedaron grabadas en la historia de nuestra música y presentan una nueva versión implementado los nuevos procesos musicales. Ben presentó junto a Bruses y Thalia el remake de “La Muralla Verde” canción original de Los Enanitos Verdes que ya cuenta con más de 225 mil visitas.

También presentó su nuevo trabajo musical “Broken Heart Anthems”, un EP de 4 canciones que reflejan las raíces de Ben Carrillo, un artista que explora los sonidos y se avienta a probar con varios géneros dependiendo su estado de ánimo y sus pensamientos. Podemos encontrar reggaetón (Reggaetón Sad), Hip Hop (Balacera), Electrónica (Pesadillas) y una canción bien minimalista (0 Sentimientos) que vale la pena escuchar.