Benji ‘el Líder’, cantante de champeta urbana que no pararás de escuchar

Benjamín Jesús Oliveros Barraza, artistas atlanticense conocido como Benji ‘el Líder’, siempre supo que lo suyo era la música y poco a poco comienza a recorrer un camino que de seguro lo llevará al éxito.

Tiene 20 años, nació en Juan de Acosta, y hace parte del grupo de artistas del picó Skorpion La Supremacía, del artistas cartagenero Kevin Flórez. Hace un tiempo y gracias a una casualidad de la vida, conoció a uno de los miembros de la familia Flórez, quien no dudó que Benji fuera un diamante en bruto para la champeta urbana.

“Siempre me ha gustado la música, en mi tierra ya me conocen por mi talento, porque antes cantaba vallenato. En el picó me quieren mucho, incluso ya he tenido la oportunidad de cantar con Kevin Flórez”, dijo.