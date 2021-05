Billboard Music Awards 2021: lista completa de nominados

La organización de los Billboard Music Awards anunció a los finalistas de la edición 2021 de sus premios que celebran las preferencias de la audiencia, las ventas y el desempeño de artistas y producciones en distintos formatos y plataformas.

La entrega de estos galardones se realizará el domingo 23 de mayo y será transmitida por TNT (en español) y TNT Series (en idioma original), a partir de las 7 de la noche.

The Weeknd aparece como el gran favorito al liderar la cantidad de nominaciones con 16 postulaciones, entre las que destacan Top Artist, Top Male Artist, Top 100 Artist, Top Streaming Song Artist y Top Song Sales Artist. Su álbum After Hours consiguió múltiples reconocimientos, incluyendo Top Billboard 200 Album y Top R&B Album. Además, su single Blinding Lights es opción en cinco categorías. Tras él se encuentra DaBaBy, que llegó a 11 menciones, entre las que destaca Top Hot 100 Artist, Topa Rap Artist y Top Rap Album. También resalta la presencia de Gabby Barrett, que en su primera aparición en los premios consiguió 9 opciones, incluyendo Top New Artist. Finalmente sobresale la presencia de los fallecidos Pop Smoke y Juice WRLD, que tienen múltiples nominaciones, siendo los primeros en una década que están en el top ten de los finalistas con reconocimientos póstumos.

Entre las categorías principales destacan las menciones en Top Artist para Drake, Juice WRLD, Pop Smoke, Taylor Swift y The Weeknd. Para Top New Artist están en carrera Gabby Barrett, Doja Cat, Jack Harlow, Pop Smoke y Rod Wave. En Top Duo/Group aparecen AC/DC, AJR, BTS, Dan + Shay y Maroon 5. En tanto, el Top Latin Artist es una disputa entre Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Maluma y Ozuna, mientras que el Top Duo/Group lo pelean Banda MS de Sergio Lizárraga, Eslabón Armando y Los Dos Carnales.

Los Billboard Music Awards celebra a los artistas más destacados en categorías como R&B, Rap, Pop, Country, Rock, Latino y música alternativa, entre otros, en una ceremonia cuyos resultados se basan en el desempeño de artistas y producciones en los Billboard Charts durante los últimos doce meses.

Los nominados en las distintas secciones toman en consideración las preferencias de la audiencia, las ventas de álbumes y canciones digitales, presencia en radios, streaming, giras y reconocimiento social, cuyos desempeños son monitoreados por Billboard, Nilsen Music y Next Big Sound.

Por otra parte, la ceremonia de premiación uno de los programas musicales más esperados e importante de la actividad y ha convertido a los Billboard Music Awards® en una franquicia anual de entretenimiento en vivo.