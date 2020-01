Billie Eilish y Lizzo actuarán en los Grammy

Billie Eilish y Lizzo son dos de las artistas que actuarán en la próxima edición de los Grammy, anunció hoy la Academia de la Grabación.

Junto a Eilish y Lizzo, que son dos de las favoritas para la gran gala de música de 2020, también se presentarán en vivo Blake Shelton junto a Gwen Stefani, y Aerosmith, la banda que recibirá este año el premio honorífico Persona del Año.

La 62 edición de los Grammy se celebrará el próximo 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.) y contará, por segundo año consecutivo, con la cantante Alicia Keys como maestra de ceremonias.

La lista de nominados para los Grammy la lidera Lizzo con ocho candidaturas seguida de Billie Eilish y Lil Nas X, que tienen seis menciones por cabeza.

Billie Eilish (”When We Fall Asleep, Where Do We Go?”), Lana del Rey (”Norman Fucking Rockwell!”), Ariana Grande (”thank u, next”), Bon Iver (”I,I”), H.E.R. (”I Used to Know Her”), Lil Nas X (”7”), Lizzo (”Cuz I Love You”) y Vampire Weekend (”Father of the Bride”) son los nominados en la categoría de álbum del año.