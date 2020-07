Bipolaridad de Kanye West frenó grabaciones de ‘Kepping up with the Kardasahians’

No bastó el tema de adicción de Scott Disick ni el cambio de género de Caitlyn Jenner para generar controversia en el programa ‘Keeping up with the Kardashians’. A esta serie de escándalos se suman los recientes pronunciamientos del rapero estadounidense, Kanye West, acerca de su candidatura. Es por eso que su esposa y celebridad, Kim Kardashian, no quiere que se registren los episodios de bipolaridad que padece su pareja en esta última temporada que ya empezó a grabarse, y que fue suspendida por corto tiempo debido a la pandemia del coronavirus.

Aún así, se presume que hasta hace poco fueron frenadas las grabaciones del programa de las hermanas más famosas de Hollywood, con la intensión de que no quede documentado el momento por el que transita West.

Una fuente reveló al portal de entretenimiento, TMZ, que desde que Kanye empezó a hacer pronunciamientos sin sentido, Kim decidió que nada de eso sería transmitido en su popular programa. (Lea aquí: Kanye West asegura que está intentando divorciarse de Kim Kardashian).

También se conoció que la socialité de 39 años se toma muy en serio la salud mental de su esposo, pues quiere evitar que todo esta controversia “sea explotada para agregar al drama de la serie o para aumentar ratings”. Asimismo ordenó que ninguno de los hijos de la pareja (North, Saint, Chicago y Psalm) fueran filmados para aparecer en las grabaciones, pues quiere evitar que ellos vean esto con el pasar del tiempo.

También se conoció que por el momento la filmación sí continúa pero solo aparecen ella y otros miembros de su familia ante la pantalla chica, pero siguiendo otros temas e historias que mostrar.

Cabe anotar que el pasado domingo West tuvo su primer acto de campaña anunciando su candidatura a la Presidencia de EEUU, en donde uno de sus temas más sentidos fue el aborto. Ahí se presentó en Carolina del Sur vestido con un chaleco antibalas con la palabra “seguridad” escrita delante, luego dio un discurso inconexo ante cientos de personas, todas obligadas a llevar tapabocas para protegerse de posibles contagios por COVID-19. (Le puede interesar: La primera propuesta de Kanye West en su carrera por la presidencia de EE.UU.).

Esta no ha sido la única vez que dejan de filmar el reality show. Recordemos que en octubre del 2015 Lamar Odom, exesposo de Khole Kardashian, padeció una sobredosis por la que tuvo que ser internado en un hospital tras ser encontrado inconsciente en La Vegas, mientras que Khloe, Kim y Kris estuvieron a su lado para brindarle apoyo.

“Por amor y respeto por Lamar y la familia, la filmación de ‘KUWTK’ se detuvo por un breve período. Después de 7 días, Lamar fue trasladada en avión a Los Ángeles para continuar el tratamiento”, fue el mensaje con el que anunciaron a sus fanáticos el duro momento que pasaron en esa época.