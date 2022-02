Blackiebwoy llega con ‘Definición de meneo’, lo nuevo del dancehall

Desde muy joven le ha gustado la música, dice que cuando era un “nene” se orientaba por el reggae y el dancehall, pero no le prestaba mucha atención, solo cantaba por hobbie. Por muchos años se dedicó a estudios técnicos de hotelería, manipulación de alimentos, entre otros, pues San Andrés, como Cartagena, son atractivos turísticos y era la forma “fija” de conseguir dinero, pues su padre murió cuando él era un pequeño, así que debía sacar adelante a su madre y sus hermanos. No fue hasta hace 3 años atrás que comenzó formalmente su carrera como artista urbano profesional. Blackiebwoy ha realizado colaboraciones con artistas “duros”, como él los llama, pues su talento sedujo al cantante urbano Kafú Banton, quien le propuso hacer una colaboración con la canción ‘En 4’.

“Que un cantante de esa talla llegue a tu casa y compartan así como dos personas normales, como amigos, uf... eso para mí era una locura, yo no lo creía”, dijo Blackiebwoy.

Carlos se considera un artista orgánico, pero no todo ha sido color rosa en el transcurso de su carrera, pues hace más de 10 años tuvo un episodio de ansiedad que dice lo golpeó fuertemente.

“Yo me sentía que no era yo, tuve un bloqueo, mi carrera estaba estancada, era como querer hacer muchas cosas, pero llegaba la noche y no me había levantado de la cama en todo el día, fue feo, pero gracias a Dios es un tema superado en mi vida”, contó Salgado.

Este artista llegó a la ciudad de Cartagena en busca de oportunidades en su carrera artística y se encontró con los chicos del ‘Colectivo Legend Effect’, Jheda es el líder y cabeza detrás de todas las producciones de este equipo que nos han entregado muy buenos temas como ‘Tu si’, ‘Otra cosa’ y ‘Definición de meneo’, canción que está promocionando Blackiebwoy.

“Me gusta trabajar con personas responsables, antes de ver si cantan super bien, prefiero ver cómo se desenvuelven con el equipo, me gusta la gente de buena vibra y ‘El negro’ (Blackiebwoy) es un hombre muy entregado”, afirmó Jheda. Le puede interesar: El empresario barranquillero que se solidarizó con el ‘hombre caimán’

‘Definición de meneo’ es una canción muy movida, con un ritmo fuerte que al instante pone a bailar a todos en los eventos, en YouTube ya cuenta con más de 4 mil reproducciones y está disponible en todas las plataformas de streaming musicales.

Este gran artista sueña con hacer historia en la música dancehall, busca ser un referente en el género para los nuevos artistas y de esta manera dejar su legado en la música urbana, así mismo invita a todos los fans a seguir con sus sueños, a ser perseverantes en lo que quieren, pues como él todo el tiempo dice, somos “100% capaz”.