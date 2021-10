Bloquean a Epa Colombia por beso con Lina Tejeiro

Mientras que el beso de Epa Colombia y Lina Tejeiro se convertía en tendencia en redes, recibiendo miles de comentarios de los seguidores de ambas famosas, otras como Diana Celis, novia de Epa, estaba envuelta en su ira. (Lea aquí: [Video] “Otro, amiga”: Epa Colombia en medio de besos con Lina Tejeiro)

Así lo contó la misma Daneidy Barrera, quien aseguró que no entendía la actitud de su pareja, pues esta fue la que grabó el beso con Lina, sin embargo, minutos después la bloqueó de redes sociales y ese fin de semana no llegó a dormir al apartamento donde viven ambas.

“No amigas, ella me bloqueó del WhatsApp, no me habló. Pero no entiendo por qué está brava si ella fue la que grabó el video y yo le dije: ‘¿amor lo hacemos?’, y ella me dijo ‘dale’. Pero amiga, me bloqueó y yo creo que se quedó donde la mamá”, contó ‘Epa Colombia’ en sus historias de Instagram.