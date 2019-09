Boston tiene a Daniela Torres como su reina

Era 2010 cuando en cada rincón de Boston la efusividad y alegría no se podían esconder. Habían ganado el Reinado de la Independencia de la mano de Ivonne Palencia, lo que se convirtió en motivo de fiesta en el tradicional sector.

Es por esto que casi 10 años después de aquel momento histórico para el barrio, Daniela Torres García les devuelve la ilusión de que la corona regrese. La joven de 20 es una de las candidatas del popular certamen de belleza que ha llamado la atención por lucir con orgullo su afro, que perfectamente le combina con su gran sonrisa pero principalmente con el proyecto sociocultural que pretende desarrollar en su amado Boston: rescatar todas las raíces afrodescendientes.

Cuéntanos de las problemáticas de tu barrio

La desigualdad, el irrespeto y mucha violencia, es lo que se vive en este barrio. Me gustaría aportar a cambiar estos problemas.

¿Por qué decirle sí al Reinado de la Independencia?

Al principio quise vivir la experiencia, luego lo vi como una oportunidad de la que se abrirán muchas puertas pero además de eso me motivó querer ayudar a los niños y a incluir a mi comunidad en estas Fiestas.

¿Cómo te vivías las Fiestas de la Independencia antes de ser reina?

Siempre he ido a los bandos. Nunca me las he perdido desde los preludios. Esto es una tradición familiar. Vamos juntos a todo.

¿Cuál es el día que te tiene con más expectativa?

El día del lanzamiento de las Fiestas, este viernes. Está tan cerca, la gente ya se está emocionando y sienten que noviembre está aquí. Me tiene demasiado emocionada ese momento.

¿Cómo reaccionaron todos cuando vieron que habías sido admitida?

Mi mamá lloró, yo lloré, mis vecinos estaban demasiado felices. Toda la gente que desde hace tiempo quería que yo participara en el Reinado, se pusieron muy felices.

¿De qué se trata tu iniciativa sociocultural?

Mi proyecto se trata de rescatar nuestras raíces afrodescencientes con el fin de mostrarle a niños y adolescentes se apropien de todas las muestras del patrimonio inmaterial.

¿Qué nos falta como cartageneros para valorar más nuestras Fiestas?

Cultura y respeto a las fiestas. Durante estos festejos siempre han habido conflictos pero hay que demostrar que están hechas para disfrutarlas y gozarlas sanamente.

¿Cómo manejas el tema del matoneo en redes sociales?

No le presto mucha atención a eso, estoy concentrada en el trabajo comunitario porque en las redes sociales siempre vamos a encontrar críticas ofensivas y destructivas.

¿Cómo defines a la mujer cartagenera?

Mujeres muy guerreras porque hay muchas de ellas que se las guerrean desde temprano para levantar sus hogares. Hay unas que tienen hijos y lo hacen todo por ellos. La mujer cartagenera es fuerte, empoderada e independiente.

¿Qué es lo más lindo de esta experiencia?

Desde ya la gente me reconoce en la calle y eso es demasiado emocionante para mí, desde los más pequeños. Todos me reconocen como su representante.