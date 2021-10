Boza supera una adolescencia difícil y llega al Latin Grammy

Mientras crecía en el barrio La Meri de Panamá, el cantante y compositor Boza no tenía en mente una carrera musical, mucho menos llegar a los Latin Grammy. Pero impulsado por el éxito internacional de “Hecha pa’ mí”, ahora compite en una de las categorías más codiciadas de todas: la de mejor nuevo artista.

El músico urbano de 24 años, que comenzó su carrera a los 17 fusionando dancehall y R&B con la “canela” panameña tras una adolescencia difícil, ha logrado posicionarse como uno de los cantantes emergentes del momento con temas que también incluyen “Ella”, “En la luna” y “Perreito salvaje”, esta última con la argentina Emilia.

El video de “Hecha pa’ mí”, una canción lanzada en noviembre de 2020 e incluida en su álbum debut “Más negro que rojo”, suma más de 100 millones de vistas en YouTube y el mes entrante, justo un año después, lanzará su segundo disco, “Bucle”, con algunos de sus sencillos más recientes y otros por estrenarse.

“Es de locos de verdad”, dijo Boza en una entrevista reciente con The Associated Press desde la Ciudad de México, donde se encontraba de promoción. “Es como si estuviera en shock. Siguen pasando cosas y como que no me lo creo en verdad”.

“Obviamente me siento orgulloso. ‘Hecha pa’ mí’ fue como mi antes y mi después, mi primer paso internacional, y de ahí en adelante empezaron a suceder un millón de cosas que en verdad no me las esperaba. Creo que sobrepasó mis expectativas todo lo que está sucediendo”, agregó el músico panameño, quien este año ya obtuvo el HEAT Latin Music Award a artista revelación y el Latino Music Award a mejor nuevo artista urbano.