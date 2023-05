¿Brad Pitt o Ben Affleck? Gwyneth Paltrow desvela quién es mejor en el sexo

La actriz Gwyneth Paltrow se sinceró sobre sus antiguas relaciones con dos de los actores más famosos de Hollywood: Brad Pitt y Ben Affleck. En una reciente entrevista en el podcast Call Her Daddy, dirigido por Alex Cooper, Paltrow contó cómo conoció a sus ex, cómo fue la química con ellos y quién fue mejor en la intimidad. (Le puede interesar: ¡Mamá por segunda vez! Daniela Ospina está embarazada)

Paltrow, de 50 años, conoció a Pitt en el rodaje de la película ‘Seven’, en 1995, y lo describió como “un gran amor a primera vista” y “una locura“. La pareja, que se comprometió, terminó su vínculo en 1997 antes de llegar al altar. “En mi opinión, me quedaba mucho por hacer”, reflexionaba en el podcast. “En muchos sentidos, no empecé a ser yo misma hasta los 40 años”. Paltrow dijo que se le rompió el corazón cuando se separaron. “Era lo correcto en aquel momento, pero fue muy duro”, confesó.

Gwyneth también se refirió a su matrimonio con el cantante Chris Martin, con quien tuvo dos hijos y se separó en 2014. La actriz contó que casi no va a la primera cita con el líder de Coldplay porque estaba muy triste por la muerte de su padre. “Estaba tan deprimida... Dije esto es una locura, este chico de Coldplay me invitó a ver su concierto”, recordó. “Dije, ‘esto es una locura, no voy’, y una amiga me dijo: ‘Tienes que ir, esta es la primera vez que sonríes desde que murió tu padre’”.