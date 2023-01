Brad Pitt pidió besar a Margot Robbie en ‘Babylon’: “No estaba en el guión”

“No, no estaba en el guión. Lo había pedido, si podemos decir eso. Sabes, ¿Cuándo iba a tener la oportunidad de hacer esto de nuevo? Y lo hicimos”, comentó Pitt entre risas.

Robbie también aprovechó para dar su punto de vista y añadió: “También podría agregar que Nellie (el personaje de Margot) besa a 15 personas en esta película”. (Lea: ¿Johnny Depp no sienta cabeza? Esta es su nueva polémica)

Esta no es la primera vez que los actores están juntos en un proyecto. En el pasado habían participado en la última película de Quentin Tarantico, “Once Upon A Time... In Hollywood”, sin embargo no compartían escenas románticas juntos.