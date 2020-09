Braine Canencia orgulloso de ser Mr Afro Región Caribe

Ser escogido como el encargado de llevar la banda de Mr Afro Región Caribe en el certamen Mr Afro Colombia Internacional ha significado una cosa para Braine Canencia y es dejar a un lado su nombre y dar la cara por los diferentes departamentos que integran la costa Caribe. Una vez recibió la propuesta de ser parte de este certamen de modelaje, no dudó en decir que no pues para él participar en este espacio en medio de todo lo que vive el mundo es sinónimo de que cada vez estamos más cerca de volver a la normalidad. (Lea aquí: Míster Cartagena se prepara para representarnos en Buenaventura )

No es su primer concurso de modelaje

“Siempre estoy en constante evolución no solo para destacarme en concursos de belleza masculina, sino para demostrarme a mi mismo que puedo ser mejor e incluso verme mejor. He tenido la oportunidad de participar en certámenes locales de los cuales aprendí muchísimo y creo que es precisamente en eso donde radica la ganancia que busco a donde quiera que voy”, son las palabras de Braine, que confiesa que nunca he dejado de prepararse física e intelectualmente.

Para este joven, asumir el reto de representar a la Región caribe a sus 25 años significa un nuevo aprendizaje en su vida, del que por supuesto tiene grandes expectativas. “Espero disfrutar al máximo de cada una de las experiencias que se me arriman a la vida, ser voz y referencia de superación juvenil. Me siento un ganador por el simple hecho de haber recibido la propuesta de llevar en mi pecho el título de representación de nuestra hermosa Región Caribe. Hoy dejo mi nombre para ser Míster Afro Región Caribe. Voy con sed de demostrar que los méritos hacen al ganador y quien se siente triunfante vive en éxitos en cada paso”, finaliza.

Braine Canencia es estudiante de trabajo social en la corporación universitaria Rafael Núñez. Además es recreacionista, bailarín, cantante y modelo.