¡Brillan en el Times Square!: Karol G y Shakira muestran imágenes de su video

¡El dúo favorito! emocionados se encuentran los fanáticos de Shakira y Karol G tras anunciar la fecha de lanzamiento de su primera canción “TQG”.

Hace algunos días ‘La Bichota’ ya le había revelado a The New York Times, que le propuso muchas colaboraciones a Shakira, pero no fue hasta ahora que se dio la oportunidad de grabar su primera canción juntas. (Lea aquí: ¡Es oficial! Karol G y Shakira anuncian fecha de lanzamiento de su canción)

Es que es un sueño para los fanáticos, por fin las artistas colombianas de talla internacional le dan música a los seguidores que esperaban con ansías este junte, y al parecer, en el nuevo álbum de la paisa, “Mañana Será Bonito”.