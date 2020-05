Britney Spears regresó al primer lugar

Britney Spears vuelve al número uno. La revista Rolling Stone compartió su listado de los 100 mejores singles debut de todos los tiempos, el cual es encabezado por ‘...Baby one more time’, el tema con el cual, hace 20 años, se consolidaba como toda una estrella del pop.

De hecho, el sello discográfico con el cual trabaja Britney, se prepara para la celebración de los 20 años de su disco ‘Oops! ... I Did It Again’, con el lanzamiento de una edición de vinilo conmemorativa que se encuentra disponible para pre-ordenar y estaría disponible a partir del 14 de agosto.

Además del EP de ‘Britney’s Oops! ... I Did It Again (Remixes & B-Sides)’, anunciado para Record Store Day 2020, se lanzaron cuatro remixes inéditos de los éxitos ‘Oops! ... I Did It Again’, ‘Lucky’, ‘Stronger’ y ‘Don’t let me be the last to know’, además de cuatro canciones raras del álbum, adicional, sesiones lanzadas solo fuera de Estados Unidos, incluyendo una versión de la balada clásica de The Jets “’You Got It All’.

Los fanáticos pueden pedir el vinilo como parte de paquetes exclusivos de aniversario desarrollados en colaboración con Epic Rights. La mercancía incluirá prendas y accesorios que rinden homenaje a la nostalgia del álbum original y la gira.

Solo un año después del éxito de su álbum debut ‘Baby One More Time’, el segundo álbum de Britney Spears fue un hito en la cultura pop de la década debutando en el Billboard 200 y estableciendo un récord de años para la primera semana de ventas más exitosa para una intérprete femenina.

‘Oops! ... I Did It Again’ puso a sonar tres singles en todo el mundo, el que da nombre al disco, ‘Lucky’ y ‘Stronger’. Además, el disco fue certificado 10xMulti-Platinum por la Recording Industry Association of America (RIAA) y fue apoyado por su primera gira mundial, haciendo paradas en Norteamérica, Suramérica y Europa.