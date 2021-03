BTS, la banda de K-Pop más vendida de 2020

La agrupación fue galardonada este jueves con el premio ‘Global Recording Artist of the Year’ (Artista Discográfico Global del Año) entregado por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (Ifpi, por su nombre en inglés).

La federación destacó que la banda fue “omnipresente” en 2020 y proporcionó en un “bienvenido escape de las realidades de un año sin precedentes para los amantes de la música en todo el mundo”.

El año pasado BTS lanzó ‘Map of the Soul: 7’, uno de los álbumes con el mayor número de preventas en todos los tiempos y ‘Map of the Soul: 7 - The Journey’, un trabajo en japonés que pasó las 500.000 copias vendidas en los primeros dos días de lanzamiento y se convirtió en el trabajo más vendido de un artista extranjero en el mercado nipón.

Además, la agrupación estrenó en agosto el sencillo ‘Deluxe’, primer tema grabado netamente en inglés, y en noviembre el álbum ‘Be (Deluxe Edition)’, una respuesta a los retos que la banda ha enfrentado por la pandemia de covid-19, trabajo que alcanzó el número 1 en tres continentes.

BTS tiene además una nominación en los premios Grammy 2021, los cuales se llevarán a cabo el próximo 14 de marzo en Los Ángeles, EE.UU.

La banda compite por el galardón de ‘mejor interpretación pop de un dúo o grupo’ contra artistas de la talla del colombiano J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy, Lady Gaga, Ariana Grande, Taylor Swift y Justin Bieber.