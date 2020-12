C. Tangana, la propuesta urbana que viene de España

También se le conoce como “El madrileño”, bueno es su álbum y a partir de allí empezó un viaje exitoso a este lado del océano, una propuesta que complementa la de muchos de sus compatriotas que se dejaron tentar por ese sonido urbano que ya no tiene retorno a sus orígenes, porque sencillamente decidió tomarse el mundo.

Se trata de Antón Álvarez, o C. Tangana, un artista que está revolucionando su país, pero también el universo de Spotify, donde se le reconoce por sus innumerables descargas, de igual forma es uno de los jóvenes reconocidos por su creatividad artística en España.

Lo más reciente de este joven cantante es “Tú me dejaste de querer”, en compañía de La Húngara y El Niño de Elche, y pisa fuerte, como en su momento lo hicieron “Mala mujer y “Antes de morirme”, que lo han catapultado en la industria y dan buena cuenta de su trabajo y lo que lleva dentro.

Esta canción es especial para C. Tangana, tiene un ritmo que se funde entre la bachata y su originalidad, dando para disfrutar a cualquier hora y en cualquier lugar, por eso es un récord, además de contar con esa fórmula que aseguraba su éxito. Rompió marcas en Spotify y Youtube, por encima de artistas que reinaban allí.

“Tú me dejaste de querer” habla de desamor, de una relación que ya no está, y esa letra se funde muy bien con lo que se quiere mostrar, novedad y esas piezas que aspiran quedarse para siempre.

C. Tangana es un fenómeno, y en sus palabras, es parte del momento musical que vive España, eso lo llena de orgullo, toda vez que pertenece a una generación que despertó para llevar esa música más lejos de la península.

“El tema ha funcionado, ha sido el mejor debut de la historia del streaming en España, tuvimos las 24 horas más fuertes que ha hecho ninguna canción, fue impactante y aunque tengo mi reconocimiento y llevo una carrera más larga, este dato me llena de emoción”, afirma.

La canción es muy especial para el cantautor, quien ha tomado ciertos riesgos haciendo música nueva y apostando por lo que quiere, que además es lo que más le está gustando al público.

Horas en el estudio respaldan la originalidad, porque como indica C. Tangana, la idea es no caer en fórmulas, y “Tú me dejaste de querer” le satisface, porque allí está implícito el mix de no apartarse de las raíces, pero llenándolo de sonoridad novedosa.

En cuanto a la colaboración en el tema, afirma que El Niño de Elche, es habitual acompañante, mientras que La Húngara es una leyenda para la gente de su generación, toda vez que hacía música que caló en la adolescencia de esa época, entonces reivindicarla, representa un orgullo para este cantautor.

Con “Mala mujer” C. Tangana empezó un camino sin retorno, y a la fecha, trabaja en una música que pueda perdurar más en el tiempo, es su objetivo para poder cautivar a un público sin importar su edad en unos años.

Precisamente pensando en esa permanencia, el español trabaja en la música de raíz, la folclórica, que de momento se centra en su país, pero ya también hace acercamientos a sonidos que funcionaron hace mucho tiempo, de otra parte ahora hace letras que no marquen tanto la tendencia, enfocándose en temáticas y sentimientos que pueden afectar a la gente de aquí a muchos años. “Las marcas pasan de moda, lo mismo sucede con ciertas cosas que hacen momento, pero el amor y la nostalgia, lleva existiendo desde que somos humanidad”, agrega.

El sonido de C. Tangana, en su definición, es la música de un madrileño con todas sus influencias, como la inmigración latina, marroquí, un poco de lo que pasa en Andalucía, y los efectos rurales que le deja Castilla.

Si bien un fuerte de este cantautor está también en las colaboraciones, para sus próximos lanzamientos prepara sorpresas, advierte que no va por lo esperado en figuras urbanas, está tratando de hacer unas fórmulas como la que usa en “Tú me dejaste de querer”, pero con distintos géneros y exponentes de otros lugares.

Amigo del colombiano Feid, C. Tangana guarda conexión estrecha con Colombia, afirma que aunque han estado muchas veces en el estudio, es raro que no haya salido nada aún, pero tiene “cuentas pendientes” con el paisa y tal vez se “salden” muy pronto.