Cadenas de oración y mensajes de apoyo: famosos solidarios con Daniella Álvarez

“Dani qué valentía ❤Te pienso mucho hoy y oro por ti! Con esa actitud ya tienes cualquier batalla ganada Dios te bendiga linda”, dijo Sebastian Yatra; “Dani, no te soltaremos de nuestras oraciones! Tenemos cadenas de oración donde oraremos sin parar por ti, por tu salud y por ese corazón tan extraordinario que tienes ❤ Valiente mujer de Dios, gracias por tu testimonio de ternura”, comentó la también, exreina, Taliana Vargas; “No he dejado de pensarte ni un minuto! Tu FE, tu positivismo, tu fortaleza, tu valentía son absolutamente admirables, y ejemplares. Dani, TODO VA A SALIR BIEN. Aquí estamos orando por ti”, expresó la actriz, Juliana Galvis; “Admiración profunda y sincera hacia a ti. Todo el amor y la mejor energía, esa que siempre le has regalado al mundo. Seguirás brillando aún con más fuerza. ✨✨ Te abrazo con el corazón. Animo y bendiciones”, escribiò la modelo, ‘Toya’ Montoya.

Pero además de los miles de comentarios, sus colegas Carolina Cruz y Laura Tobòn, liberarán un rosario por la mejoría de Daniella.