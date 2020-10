Camila Avella está embarazada y ya sabe el sexo del bebé en camino

Camila Avella no necesitó al Concurso Nacional de Belleza para que su nombre figurara en el mundo del espectáculo. Aunque la bella joven quiso representar al Casanare en el 2018, cuestiones legales no se lo permitieron, sin embargo eso no impidió que otras puertas se le cerraran.

Ese mismo año la vimos siendo parte del Desafío SuperHumanos y no como participante, la bella modelo fue escogida para ser anfitriona de exitoso reality del canal Caracol.