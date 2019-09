Camila Cabello anticipó su álbum ‘Romance’ con dos canciones

La artista Camila Cabello lanzó dos nuevos sencillos. Se trata de ‘Shameless’ y ‘Liar’, el anticipo de lo que será el segundo álbum de su carrera.

Con su tema ‘Señorita’, Camila es una de las artistas más escuchadas, según Spotify, pero no por eso dejó de trabajar para complacer a su público y hoy les trae dos canciones donde le canta al amor. (Lea aquí: Camila Cabello, más atrevida que nunca en su nuevo video con Shawn Mendes)

‘Shameless’ y Liar ya están disponibles en plataformas digitales. El primero incluye video oficial y tiene más de un millón de reproducciones en YouTube.

“Estas canciones cuentan la historia de mi vida durante estos dos últimos años. Hace ya tiempo que decidí titularlo Romance, porque en ellas hablo de enamorarse (...)”, comentó la artista a medios estadounidenses.

Camila Cabello es una cantante cubano-estadounidense, ex integrante del grupo Fifth Harmony, donde estuvo hasta 2016. En su carrera como solista, lanzo en 2015 su primera colaboración ‘I Know What You Did Last Summer’, con Shawn Mendes, con quien se rumoró sobre una supuesta relación amorosa.