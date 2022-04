Camila Cabello da la bienvenida a su “Familia”

Camila preparó la espera del álbum con “Bam Bam” un feat con Ed Sheeran, el cual ya ha acumulado más de 100 millones de streams totales y 33.4 millones de visitas a YouTube en el video musical. De otra parte, ofreció una interpretación espectacular del sencillo en The Late Late Show con James Corden y se asoció con Sheeran para la primera interpretación en vivo de tema en el Concert For Ukraine de ITV.

La estrella global encabezó el concierto Familia: Welcome to the Family en su canal de TikTok y fue tendencia en toda la plataforma incluyendo sus primeras interpretaciones del disco. Atrajo a millones de personas a su experiencia inmersiva con un mundo virtual para cada canción resaltado por una coreografía asombrosa.

Llegando en conjunto con el álbum, “Bam Bam” y “Psychofreak” son canciones que serán parte del nuevo juego de música móvil con el crecimiento más rápido del mundo, Beatstar. Esta asociación exclusiva anuncia la llegada de Familia con la comunidad obsesionada con la música del juego que cuenta con más de 24 millones de personas. 2 millones de jugadores ya han guardado “Bam Bam” en sus colecciones, generando más de 7,82 millones de reproducciones.