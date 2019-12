Camila Cabello, en la desafortunada lista de famosos con comentarios racistas

Camila Cabello se convirtió esta semana en la latina más famosa en meterse en problemas por comentarios considerados como racistas, aunque no ha sido la única. Otras celebridades hispanas han afrontado duras críticas por gestos o declaraciones que denigran a personas de otros grupos étnicos.

Cabello, que vivía la mejor etapa de su carrera, gracias a las críticas positivas a su segundo disco -”Romance”- y su relación con su colega Shawn Mendes, protagonizó en Twitter la etiqueta #CamilaCabelloPartyIsOver (Se acabó la fiesta de Camila Cabello) después de que una usuaria republicó segmentos de un blog de la artista en Tumblr.

Chistes y memes racistas y xenofóbicos contra afrodescendientes y asiáticos componían la mayoría de las capturas de pantallas publicadas de la página “vous-etess-belle”, que Cabello borró, pero que ha reconocido como propia. También había burlas al incidente de violencia de Chris Brown contra Rihanna, entre otras cosas.

Cabello, que tenía 15 años y ya había audicionado para “X Factor”, el programa que le dio la fama, cuando hizo esas publicaciones, no perdió tiempo en disculparse.

“Cuando era más joven usé un lenguaje del que me avergüenzo profundamente y del que me arrepentiré eternamente”, escribió la artista en Twitter.

“Me faltaba educación y era ignorante y una vez que aprendí sobre la historia y el verdadero significado detrás de este horrible y violento mensaje, me dio vergüenza haberlo usado. Me disculpé entonces y lo vuelvo hacer ahora”, dijo en su mensaje que ha sido retuiteado más de 14.000 veces y ha recibió más de 93.000 me gusta.

Para la artista, “esos errores no representan” quien es ahora y tampoco quien era entonces.

Aun así, muchos usuarios de la red social aprovecharon para reiniciar las peleas entre los grupos de fans de las exintegrantes del grupo femenino Fifth Harmony, que le dio la fama a Cabello. Otros recordaron a Gina Rodríguez, otra latina que ha sido criticada por sus comentarios percibidos como racistas.

Cuando la película “Black Panther” se anunció en 2018, Rodríguez reaccionó pidiendo que la comunidad latina tuviese la misma experiencia, lo que fue percibido como un ataque contra los afroestadounidenses.