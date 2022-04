Camila Cabello, molesta por paparazzi en una playa de Miami

La artista cubano-estadounidense Camila Cabello se quejó de lo “súper vulnerable” que se sintió el fin de semana pasado en un club de playa de Miami por la presencia de los paparazzi que no dejaban de tomarle fotos en bikini y arruinaron su descanso. Le puede interesar: Camila Cabello cambia de look tras su ruptura amorosa.

“Nunca lo he pasado peor”, expresó la cantante y actriz de 25 años en su cuenta de Instagram.

“Me sentí súper vulnerable y desprevenida: he usado bikinis que eran (demasiado) pequeños y no me preocupé de cómo me veía, luego vi fotos en línea y comentarios y me molesté mucho”, se lamentó la ex intérprete de “Fifth Harmony”.

La artista, que este martes invita a un concierto por TikTok programado para el próximo jueves, detalló que “no respiraba” y que apretaba tanto su torso que le “dolían los abdominales” mientras los paparazzi merodeaban.