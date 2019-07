Camila Cabello y Shawn Mendes, ¿juntos?

Los rumores sobre una posible relación entre los artistas Camila Cabello y Shawn Mendes son cada vez más fuertes. Fotos que se han conocido en las últimas horas los muestran tomados de la mano caminando las calles de Los Ángeles y siendo muy cariñosos a la salida de restaurantes y otros establecimientos.

Aunque los seguidores de ambos cantantes, que colaboraron en el éxito musical “Señorita”, cruzan los dedos para que el romance se confirme, no parecen haber luces de que alguno de los dos lo haga.

De hecho, en una respuesta a una fan, Shawn Mendes negó estar saliendo con Cabello. Ella también ha negado la relación y ha afirmado que entre los dos solo existe una “buena amistad”.

Hay que recordar que Camila Cabello rompió el pasado mes de junio con su entonces novio Matthew Hussey, con quien llevaba cerca de un año de relación. Aunque no se conocen las razones de la ruptura, esta se dio justo días después de que se estrenara “Señorita”, su segunda colaboración con Mendes y en cuyo video ambos protagonizan algunas escenas muy sugerentes. Shawn, por otra parte, se encuentra en la víspera de una nueva gira musical.

Los rumores y las fotos levantaron una oleada de mensajes en redes sociales. El hashtag #Shawmila, una combinación de los nombres de ambos, se volvió tendencia. Miles de fans pedían a los artistas confirmar lo que para ellos ya parece una relación evidente.

Tras las imágenes donde se ven muy cariñosos, la cantante publicó un mensaje en Instagram que para sus seguidores confirmaría el nuevo romance: “Te perderás a ti mismo una y otra vez. Regresa. Regresa donde pertenece tu corazón. No importa cuánto tiempo te hayas ido, regresa”.

¿Quién es Camila Cabello?

Es una cantante cubano-estadounidense, ex integrantes del grupo Fifth Harmony, del cual anunció su salida en 2016. En su carrera como solista, lanzó lanzo en 2015 su primera colaboración Shawn Mendes: “I Know What You Did Last Summer”, canción que tuvo una gran acogida en el público, ganando certificado de platino en Estados Unidos.