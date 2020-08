Camilo, criticado por decir esto de Montería

El cantante colombiano Camilo es fuertemente criticado en las redes sociales por una reciente entrevista que dio a un programa de entretenimiento de Puerto Rico, donde contó cómo ha sido su vida y habló de su infancia.

El artista relató cómo fue su niñez a su natal Montería, por lo que expresó que “yo me crié en un pueblito donde el cantautor y el artista no existe. Todo es artesanal, la agricultura y la labor del pueblo es lo que protagoniza todo en ese lugar”. Los habitantes de esa población consideran que no fue la mejor forma de describir a esta tierra que lucha por su progreso.

“Montería no es una finca, como la describiste”, “Este muchacho cogió fama y empezó a hablar mal de su gente”, “la gente de ese pueblito fue la que votó por él para que se ganara el reality y saliera adelante con su carrera musical”, son algunos de los mensajes que vemos en las redes. También ha sido protagonista de una lluvia de memes a favor y en contra de lo que dijo.

El cantante envió un mensaje, desde su Instagram, asegurando que tiene los mejores recuerdos de Montería y que le gustaría que sus hijos vivieran lo que él vivió, pero eso no lo ha salvado de una lluvia de críticas.