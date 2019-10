Cantante de música popular paró concierto por fan que se masturbaba

Francy es una de las cantantes de música popular más reconocidas del momento. Talento, belleza y mucho profesionalismo son las virtudes que componen a esta artista.

Esta semana la intérprete reveló que tuvo que parar un concierto en Pereira porque un joven se estaba “masturbando” delante de ella.

(Lea aquí: ‘El Adiós’ de Francy, artista de música popular que suena fuerte)

El hecho, que se presentó en una conocida discoteca de esa ciudad, ha sido uno de los más amargos que ha vivido la cantante, pues el hombre se encontraba en primera fila y por estar bajo los efectos del alcohol comenzó a tocarse sus partes íntimas, mientras la miraba fijamente.

“La disco era muy grande, así que yo iba y venía [de un lado al otro del escenario], y el muchacho me decía: ‘Hermosa, linda’; me brindaba trago, y yo le recibí como dos aguardientes. ¡Hasta ahí todo normal! [Pero] cuando ya íbamos a terminar de cantar, me vine para la tarima, y vi a ese sardino sentado autoamándose. Yo quedé en ‘shock’”, contó Francy al programa de entrevistas De Fiesta Con Danny, del Canal 1.

Agregó que se sintió apenada, pues su padre, quien hace parte del grupo musical, estaba junto a ella. Luego dejaron de tocar y prendieron las luces, mientras que ella pedía a seguridad que sacara al joven y lo llevará a los baños, quizás para que terminara su obsceno acto.

La artista aseguró que no es la primera vez que pasa por este tipo de hechos.

Esta cantante vallecaucana con más de 25 años de carrera, tiene como referentes desde pequeña a Helenita Vargas, Rocío Durcal, Juan Gabriel y sobre todo a su papá, quién es cantante y compositor de música popular.