Cantante vallenato denuncia que le robaron en Madrid

Jean Carlos Centeno.

“Me citaron en la recepción (del hotel) a las 10:00 para tomar el auto bus hacia el AVE/TREN que nos llevaría a la ciudad Málaga en donde hoy tendremos un evento, pues llegaron dos bellezas al mismo tiempo que llegó el sr. de la furgoneta, colocamos las maletas juntas para no perder ubicación de nuestras pertenecías y aún así me robaron el bolso donde tenía todos mis documentos”, denunció el cantante.

Documentos y prendas de valor

Según reportó el cantante, los documentos que se llevaron en su equipaje hurtado fueron: Cédula, pasaporte, tarjeta de crédito, tarjeta débito y pase de conducir. Mientras que de los elementos de valor, le fueron robados el celular de marca iPhone 12 pro, sus joyas, dinero en efectivo y una prenda de la marca Pandora.

“Lo que más me interesa es el pasaporte colombiano con la visa de trabajo americana, lo que me interesa no es lo material, lo que me preocupa es poderme desplazar con mi identificación, si alguien sabe algo sobre lo sucedido agradezco escribirme aquí por el interno”, dijo el vallenatero.

También comentó que pueden escribirle al número celular de su empresario: +18322066941 para dar información de quien sepa del paradero de su equipaje.