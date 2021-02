Caramelo le apuesta a la champeta de la mano de Jader Tremendo

Asimismo, Caramelo comentó que por ser una artista cartagenera siempre quiso cantar una champeta, ya que es el género musical característico de la ciudad, por lo que al tener el acercamiento con Jader no dudó en trabajar con él.

Sobre la canción, Caramelo reveló que lleva un mensaje dirigido a todas las personas que creen que no pueden vivir sin esa pareja que se fue, demostrándole que no se dará mala vida si no está, pues puede encontrar la felicidad con o sin él.

“Esta canción tiene la esencia y el golpe de la champeta, sonidos de pop y sonidos de afrobeat, estos últimos hacen que sea diferente. Con ella queremos llegar a más personas y acaparar otro tipo de público”, dijo.

Agregó que “mi objetivo personal como cantante era retarme a mi misma a cantar una champeta, encontrar ese estilo que estuviera acorde con mi voz y que fuera un poco allegado a la línea que he estado trabajando sin que dejara de ser champeta”.

Hasta el momento no tiene fecha de lanzamiento, sin embargo, se han dado cuenta que con la publicación que realizó Jader Tremendo en sus redes, la canción ha sido del gusto de sus seguidores por lo que lo más probable es que su estreno sea pronto.

En cuanto al video, la joven contó a El Universal que debido a la aceptación que ha tenido el tema en las redes del Tremendo, lo más probable es que llegue con un buen video.

“Definitivamente la canción es merecedora de un buen video musical. Así que lo más probable es que sí tenga video”, puntualizó.

Cabe recordar que Ana Rosales Zárate, mejor conocida en el mundo de la música como ‘Caramelo, es una cartagenera que vive en el barrio La Quinta y que se abrió campo en la música urbana local con ‘Let me love you’, una de las canciones insignias del álbum ‘La Década’ de Dj Dever, junto a Lil Silvio y El Vega.