Cardi B y su esposo, el rapero Offset, reciben a su segundo hijo

Cabe recordar que en septiembre del 2020 fue la cantante quien le pidió el divorcio a Offset en una corte de Atlanta, Georgia, tras cumplir casi tres años de matrimonio. Según algunos medios, la cantante gestionaba la custodia física legal y primaria de su hija mayor Kulture, y pidió la división definitiva de sus bienes sociales.

“Me cansé de discutir. Me cansé de no ver las cosas cara a cara. Cuando sientes que ya no es lo mismo, antes de que te engañen, prefiero irme [...] No pasó nada loco fuera de este mundo, a veces la gente realmente se distancia. He estado con este hombre durante cuatro años. Tengo un hijo con este hombre, tengo un hogar con este hombre... a veces simplemente estás cansado de las discusiones y la acumulación. Te cansas a veces y antes de que pase algo te vas”, dijo Cardi B un mes antes de que se reconciliaran.

