Carlos Rivera llega a Colombia, esta es la fecha de su concierto

“Fuiste la esperanza, la que me salvó / La que las ganas de vivir a mí me devolvió”, son algunos de los versos que revelan al público los sentimientos más íntimos de Carlos y de Pablo Cebrian, con quien produjo la canción. Carlos no dejó ningún detalle de lado y para el video oficial se reunió con el reconocido director venezolano Nuno Gomes quien ha estado detrás de los videos de Maluma, Bad Bunny, SIA, Romeo Santos, entre otros. (Lea aquí: El cuarto capítulo de Next In Line es con Kapla y Miky)

“Para ti”, es un tema especial, pues en él se enmarcan momentos de la vida cotidiana, que cualquier persona podría vivir, al final el amor acompaña, fortalece y cura. También es el primer lanzamiento de Carlos desde “Sincerándome”, álbum que se mantuvo 13 semanas en el top 10 de ventas desde su lanzamiento, debutó en la posición #9 en el chart global de Spotify y se convirtió en ganador de mejor álbum pop en los premios juventud 2023.

“Sincerándome”, el sencillo que comparte nombre con el disco, fue #1 en radio pop y #1 en radio general por 2 semanas, mientras que en plataformas digitales sumó más de 13.5 millones de streams. Este éxito se replicó con temas como “Digan lo que digan” y “Te soñé”, que fueron #1 en Radio Pop. Lo mismo que “Alguien me esperaba en Madrid” ft. Carin León y Eden Muñoz, #1 en Radio general, todos estos temas incluidos en esa producción.

La serie Mi música, mi tierra, de Disney+, cuenta con la participación de Carlos en el primer capítulo dedicado a su entrañable relación con su natal Huamantla, un pueblo de ensueño en el que creció y forjó las bases sólidas de él como persona y artista.

Actualmente, Carlos Rivera se encuentra recorriendo el mundo con Un Tour a Todas Partes. Con esta gira, el artista ya ha dado 40 shows sold out en países como México, Estados Unidos, España, Argentina, Chile, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, y próximamente Colombia.

Devoción, entrega y pasión...Estas palabras describen a la perfección a un artista como Carlos Rivera, quien, con su más reciente álbum, se consolida como unos de los artistas más importantes de la actualidad.