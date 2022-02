Carlos Torres narró momento incómodo que tuvo con fan que lo acosaba

El actor y modelo Carlos Torres, conocido por sus papeles protagónicos en las telenovelas ‘La Reina del Flow’, ‘Amar y vivir’ y ‘La Nieta Elegida’, narró a través de su cuenta de Instagram el miedoso suceso que vivió con una fan, la cual le juraba amor eterno.

Según contó el artista, una de sus seguidoras se presentó a uno de los eventos que él se encontraba presentando, para asegurarle que era el amor de su vida y deberían de casarse.

“Recuerdo una mujer que me estaba acosando de una forma brava, esta persona viajó desde su ciudad a Bogotá, simplemente para conocerme. Hablé con ella un rato y después de un rato me dice que está muy enamorada de mí, al punto de decirme ella había viajado porque ella sentía que yo la iba a conocer, me iba a dar cuenta que era el amor de mi vida, amor a primera vista, nos íbamos a ir a mi casa, casarnos y estar juntos por el resto de la vida”, señaló el actor, destacando que fue una experiencia un tanto extraña.