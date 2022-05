Carolina Cruz habría revelado la razón de su separación con Lincoln Palomeque

Ahora fue la misma Carolina la que dejó entrever la posible razón por la que ya no estaría con el padre de sus hijos. A través de unos mensajes en redes, Carolina habría creado la duda.

May 23 - 19:24

Bazurto All Stars anuncia su gira mundial

Bazurto All Stars anuncia su gira mundial

May 23 - 18:15

May 23 - 19:59

Fueron dos imágenes. En una dice: “Se me ocurrieron tantas formas de encontrar libertad, pero ninguna tan hermosa, gloriosa y precisa como la que me regalaste cuando te fuiste. Tu escape fue mi escape”. Mientras que en la otra posteó otra fotografía que decía: “alguien que juegue con tu estabilidad emocional no puede ser el amor de tu vida”.

Pese a que la presentadora no confirmó si los mensajes eran una indirecta sobre su separación, lo cierto es que sus seguidores coincidieron en la idea de que estas publicaciones tendrían algo que ver con su ruptura tras 14 años juntos y 2 hijos: Matías y Salvador. (Carolina Cruz lanzó indirecta en redes: “Soy experta en sospechar cosas”)

Hace poco Cruz llamó la atención por afirmar que era experta en descubrir cosas. “En mi currículum voy a poner: Experto en sospechar cosas que luego resultan ciertas. Una de mis mayores habilidades”, escribió en su momento.

Varios hasta afirmaron que sería una indirecta para el actor y otros manifestaron que Carolina habría terminado con Lincoln por una infidelidad, y ya sabría por quién la cambiaron. Sin embargo, nunca se confirmó.

Por ahora, Carolina está muy feliz por los avances de su pequeño Salvador y así lo ha mostrado cada día en sus redes. (“Está sano”: Carolina Cruz lloró al ver que Salvador ya camina)