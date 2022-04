Carolina Cruz mostró cómo van los avances de su hijo Salvador

“Todo lo puedo en Cristo que me Fortalece. Que mis miedos no sean más grandes que mi fe. En tu tiempo perfecto SEÑOR”, mencionó en la descripción del video.

Los últimos meses para Carolina Cruz no han sido fáciles, pues la actriz no solo ha tenido que lidiar con su separación de Lincoln Palomeque sino también con los problemas de salud de su pequeño Salvador. Sin embargo, este sigue mejorando. (Carolina Cruz contó por primera vez cómo afronta su separación)

Como era de esperarse, los seguidores de Cruz no dudaron en reaccionar a la publicación y expresaron mensajes de felicidad por el avance del pequeño.

Cabe recordar que hace una semana, Carolina criticó al sistema de salud colombiano y contó más detalles de la razón de su fundación ‘Salvador de sueños’. (Carolina Cruz lloró en pleno programa de ‘Día a Día’)

“Luego de la primera cirugía que le hicieron a Salvador estuvimos tres días en la UCI. La primera noche allí me puse a pensar que yo que tengo ayuda, que tengo a gente a mi alrededor que me colaboran con mis hijos, que tengo la mejor prepagada que hay en Colombia y no me ha faltado nada, pero de igual manera tengo este nivel de angustia. Entonces, me pregunté: ¿Qué hace una mamá que no tiene lo que yo tengo?”, se preguntó.

Asimismo dijo que “no dejaba de pensar en cómo hace una mamá que no tiene ayuda, que está sola, que no tiene atención médica. Lo de Salvador se solucionó porque actuamos a tiempo, pero no es la suerte de todos los niños en el país”.

Finalmente, Carolina contó que su fundación también se ocupa de ayudar a las madres con su salud mental, además de brindar todo el apoyo necesario a los niños que tienen la misma condición de Salvador, pero no tienen los recursos necesarios.