Aclaró rumores

Apenas la semana pasada, surgieron rumores sobre una supuesta separación entre Carolina y Lincoln, pues a la pareja se le ha visto compartiendo poco en las redes sociales. La presentadora aprovechó su participación en un en vivo de Yaneth Waldman para aclarar si realmente está soltera o si sigue con el papá de sus dos hijos. “No estoy separada porque no me he casado, además que Lincoln no está acá porque tengo a mi otro hombre acá, Mati”, dice en un principio la también empresaria. (También le puede interesar: Carolina Cruz se sincera y revela si se separó de Lincoln Palomeque)

De inmediato reveló cuáles han sido los verdaderos motivos por los que ha compartido muy poco con su pareja. “Lincoln no está acá porque está grabando. Está con dos producciones, le ha tocado durísimo, se le juntaron las dos, entonces si no está de un lado, está del otro. Viene, cambia maleta y se va”, finalizó.