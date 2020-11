Carolina Cruz revela fecha tentativa de la llegada de su segundo hijo

El pasado 25 de septiembre, Carolina y Lincoln le anunciaron a todos sus fanáticos que serían padres por segunda vez. Otro niño viene en camino, su nombre será Salvador. La exreina reveló que antes de la llegada de este pequeño, se había venido practicando varios procedimientos para quedar en cinta, incluso tuvo una pérdida antes del anhelado Salvador. “Perdí un bebé antes de Salvador. Los primeros meses y semanas fueron de mucho miedo pero me aferré a Dios, a la Virgencita y siempre lo visualicé muy pegado a mí”, dijo.

Cruz no ha tenido ningún reparo en compartirle al mundo cómo va su proceso por eso a través de las preguntas de Instagram, confesó que ya tiene fecha tentativa para la llegada de su segundo hijo. “Ya tengo 20 semanas, son unos 5 meses. Me preguntan que, ¿cuándo va a llegar Salvador? Va a llegar en marzo si Dios quiere”, expresó la presentadora de Día a Día.

La también modelo afirmó que no ha tenido muchas molestias características de los embarazos “lo único que me ha dado es mucho sueño y mucha hambre. Ya me subí 10 kilos. Antojos de mango pintón y de ‘Super coco’, y la comida italiana”.