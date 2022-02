¿Carolina Cruz se va de ‘Día a Día’ por viaje al extranjero?

“¿Carolina Cruz se va de Caracol?” Es la pregunta que se hacen miles de seguidores tras los rumores que inundan las redes sobre un supuesto viaje de la presentadora para Estados Unidos. (Carolina Cruz confesó que se le apareció la Virgen María)

Ante esto, ella misma salió a contar la verdad de las especulaciones. A través de una entrevista para Aló la también modelo reveló que “no sabe de dónde salió el chisme”, pero que sin duda no es cierto.

“A mí, Estados Unidos, en especial Miami, siempre me ha gustado. Qué rico en unos años estar por allá, pero ahora no es un proyecto de vida y menos un tema que se me pase por la cabeza”, dijo.

Aunque Carolina ya ha vivido en el país norteamericano, lo cierto es que por ahora no piensa dejar su país ni mucho menos su trabajo en Día a Día, matutino de Caracol, y mucho menos su fundación, pues se siente muy feliz.