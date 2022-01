Carolina Gaitán es viral por bailar la canción ‘No se habla de Bruno’

Cabe recordar que estos últimos días ‘No se habla de Bruno’ se ha popularizado no solo porque es la canción más escuchada en Spotify Estados Unidos, sino por el malestar que ha generado el que no pueda ser nominada a un premio Óscar a pesar de la aceptación que ha tenido por parte de los fanáticos del filme inspirado en Colombia. Le puede interesar: El talento colombiano detrás de ‘Encanto’

Al respecto, Billboard explicó que la composición no solo no podrá ser merecedora del reconocimiento de la Academia, sino que además, no será tenida en cuenta en la lista de las canciones que aspiran tener una nominación porque no fue presentada para participar en la categoría mejor canción original debido a que Disney prefirió apostarlo todo a ‘Dos Oruguitas’, la balada acústica interpretada por Sebastián Yatra.

‘No se habla de Bruno’ o en inglés ‘We Don’t Talk About Bruno’, que ya ocupa la posición 46 dentro de la lista de las 50 canciones más escuchadas en Spotify Colombia, es interpretada por Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Daniela Sierra, Juanse Diez, Isabel Garcés, Olga Lucía Vives.