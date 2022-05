Carolina Pico Ríos reveló que fue abusada sexualmente cuando era niña

May 30 - 11:57

Para abordar el tema, Carolina había dado un adelanto en su cuenta de Instagram al mostrar una imagen con una de sus uñas pintadas de rojo, lo que muchos desconocían es que esto constituye el símbolo en contra del abuso sexual infantil.

“Hace unos años hablé con mi mamá sobre lo que tuve que vivir y aunque le afecto mucho a ella porque no se explica cómo pasó, esto me ayudó a sanar. Es importante decir que los padres no se deben sentir culpables por este tipo de episodios, pues la mayoría de estos abusos ocurren donde se supone que los menores están fuera de peligro”, dijo Carolina. Le puede interesar: ¿Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo ya firmaron su divorcio?

La influencer hace un llamado para que las víctimas de abuso no se queden calladas. Que traten de buscar ayuda y que el eco de su voz sirva a otros que estén pasando una situación similar.